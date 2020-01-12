Женщина пострадала при взрыве во время приготовления самогона под Тулой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Тульской области произошел взрыв в многоэтажном доме в результате приготовления жительницей самогона. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что в квартире на восьмом этаже произошел хлопок в процессе самогоноварения. При этом пострадала женщина 1982 года рождения. Ее с ожогом руки и лица госпитализировали.

Также известно, что при взрыве было повреждено остекление квартиры – выбило оконную раму. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при хлопке газовоздушной смеси в цехе под Белгородом пострадали пять человек. Инцидент произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания по переработке зерна в муку.