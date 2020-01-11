При хлопке газовоздушной смеси в цехе под Белгородом пострадали пять человек

Фото: ТАСС/МЧС России

На комбикормовом заводе в Белгородской области произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что инцидент произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания по переработке зерна в муку. Все пострадавшие были оперативно доставлены в областной ожоговый центр. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате хлопка было нарушено остекление помещения. При этом взрыв не повредил несущие конструкции здания.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы в подсобном помещении одного из домов произошел пожар. В результате произошедшего два человека погибли.

