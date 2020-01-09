Банк России опроверг данные о взрыве в офисе на Неглинной

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В Банке России прокомментировали информацию о взрыве в центральном офисе на Неглинной улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Там заявили, что эти данные не подтверждаются.

"Сообщаем, что информация не соответствует действительности",– говорится в сообщении.

Ранее появились сообщения о том, что в головном офисе Центробанка взорвался газовый баллон якобы во время проведения ремонтных работ. Также сообщалось об одном пострадавшем сотруднике.

Накануне кинологи проверяли две столичные школы на предмет заложенного взрывного устройства. Анонимная угроза о "минировании" также коснулась гостиницы "Украина".