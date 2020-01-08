Школу на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Детей эвакуировали из школы на западе Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Из здания школы на Осеннем бульваре, дом 10, корпус 3 вывели 12 детей и троих взрослых. Сейчас там работают кинологи.
Ранее неизвестный сообщил о "минировании" двух школ на востоке и на юге столицы.
Волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по столице в декабре 2019 года. Тогда практически ежедневно проверяли суды, школы, торговые центры и другие заведения.
Угрозы также поступали в учреждения Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны. Ни одна угроза не подтвердилась.
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