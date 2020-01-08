Две столичные школы проверяют из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве кинологи проверяют школы после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что от неизвестного поступили сообщения о "минировании" двух школ на востоке и юге столицы.

"На место выехали кинологи", – сообщил источник.

Волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по столице в декабре 2019 года. Тогда практически ежедневно проверяли суды, школы, Торговые центры и ряд других организаций.

Помимо столицы угрозы поступали в учреждения Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны. Ни одна угроза не подтвердилась.