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Происшествия

16:37

В Клину мужчину убило петардой

происшествия

Фото: depositphotos/vladacanon

В Клинском городском округе мужчина скончался от травм, полученных от хлопка петарды. Следственный комитет проводит проверку, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел вечером 28 декабря на территории частного домовладения. Там компания распивала спиртные напитки.

По предварительным данным, когда 33-летний мужчина поджигал петарду, у него во рту находилась сигарета. Раздался хлопок, после которого он упал.

Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Опрошены все очевидцы произошедшего. Со слов родственников, мужчина приобрел петарду год назад в интернете.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что пиротехнические изделия стоит покупать только в специализированных магазинах. Вся продукция должна быть сертифицирована и иметь соответствующий знак качества.

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