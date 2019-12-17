Эксперт оценил идею запретить продавать петарды нетрезвым покупателям

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Президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев в беседе с Москвой 24 прокомментировал идею запретить продажу петард нетрезвым покупателям. По мнению эксперта, реализация такого проекта невозможна.
"Запрет из разряда популистских. Даже для такой категории граждан, как водители, постоянно идет дискуссия. Например, наличие промилле алкоголя в организме человека правозащитниками всегда ставилось под сомнение, поскольку есть же и лекарственные препараты, которые содержат спирт. А как будут проверять продавцы нетрезвых покупателей – непонятно", – объяснил Жихарев.
Эксперт подчеркнул, что в России самые жесткие во всем мире нормы, которые регламентируют продажу пиротехники: "У нас все изделия исписаны – сертификация, инструкция по применению".
Ранее сообщалось, что первый зампредседателя парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил за введение запрета на продажу петард нетрезвым покупателям.
По мнению парламентария, такая мера позволит снизить риск происшествий и несчастных случаев в новогодние праздники.
Согласно действующему законодательству, приобрести пиротехнические изделия могут граждане, достигшие 16 лет, если производители не установили иное возрастное ограничение.
Ранее исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Москве Александр Бобров призвал москвичей не запускать пиротехнику с балконов и из окон. Он также порекомендовал обращать особое внимание на целостность упаковки пиротехники при покупке.
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