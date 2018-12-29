Более 60 точек по продаже пиротехники заработали в Москве

В столице работает более 60 специализированных предприятий по продаже фейерверков. Об этом сообщил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он напомнил москвичам, что пиротехнические устройства, столь популярные в новогодние праздники, − довольно сложные изделия. Глава ведомства посоветовал обращать внимание на срок годности пиротехники, возрастные ограничения и наличие инструкции на русском языке. "Покупать фейерверки, петарды, салюты лучше покупать в специализированных магазинах", − цитирует Немерюка Агентство "Москва".
По его словам, для запуска праздничных фейерверков в Москве подготовили свыше 90 площадок, которые расположены во всех округах. "Это специально оборудованные площадки, где в том числе обеспечиваются дежурства МЧС", − пояснил глава ведомства.
Кроме того, для шоу фейерверков столичные власти подготовили более 30 площадок. Небо украсят разноцветные пионы, хризантемы и шары. В парках в небо выпустят 50 тысяч залпов. Фейерверки запустят в Парке Горького, "Сокольниках", "Кузьминках" и саду "Эрмитаж".
Советы по выбору пиротехники дали специалисты Роспотребнадзора. Они рекомендовали не приобретать с рук дешевые низкосортные подделки, которые могут быть опасными для здоровья. Торговать пиротехникой можно только в магазинах, киосках и павильонах, отметили в ведомстве.
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