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08:46

Более 30 площадок подготовили для шоу фейерверков в Москве

досуг праздники

08:46

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Для масштабного пиротехнического шоу в честь Нового года в столице подготовили 31 площадку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На фейерверки в ночь на 1 января можно будет посмотреть во всех округах Москвы, в том числе и в 18 городских парках. Ближайшую к дому площадку можно найти на data.mos.ru.

Первые залпы озарят небо в районе Большого Москворецкого моста ровно в полночь. Лучше всего пятиминутное шоу будет видно в "Зарядье", на Красной площади и на близлежащих улицах. На остальных площадках фейерверки начнутся в час ночи – в это время новый год наступит уже во всех регионах России.

Заряды раскроются на высоте в среднем около 100 метров. Небо украсят разноцветные пионы, хризантемы и шары. В парках в небо выпустят 50 тысяч залпов. Фейерверки запустят в Парке Горького, "Сокольниках", "Кузьминках", саду "Эрмитаж" и других парках.

Тверская улица в новогоднюю ночь станет пешеходной. На главной улице столицы запланировано множество праздничных мероприятий, которые организуют в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Ранее сообщалось, что 22 и 23 декабря для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" подготовили множество развлечений – культурных, спортивных и кулинарных. Горожане смогут посетить концерты и спектакли, а также принять участие в мастер-классах под руководством французских шеф-поваров и чемпионов в зимних видах спорта.

досуг праздники

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