Гостям "Путешествия в Рождество" покажут фрагменты нового мультфильма о трех богатырях

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" станут первыми, кто увидит фрагменты нового мультфильма "Три богатыря и наследница престола". Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

Встретиться с богатырями можно будет 23 декабря в "Ледовом дворце" в Новопушкинском сквере, передает Агентство "Москва". Там впервые покажут фрагменты из мультпремьеры "Три богатыря и наследница престола". Мультфильм выйдет на широкие экраны 27 декабря.

Кроме того, гости мероприятия смогут побороться за призы викторины, в том числе за оригинальный детский сервиз "Три богатыря". Как напомнили в оргкомитете "Московских сезонов", режиссер фильма "Три богатыря и наследница престола" Константин Бронзи дважды был номинирован на премию "Оскар".

"Ледовый дворец" сможет вместить до 1,5 тысячи человек. Помимо "Богатырей", гостям представят фрагменты нового мультфильма "Волки и овцы. Ход свиньей". Он выйдет в прокат 24 января.

В дни фестиваля "Ледовый дворец" в Новопушкинском сквере стал площадкой для ледовых шоу. Там же все желающие могут бесплатно покататься на коньках.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 декабря для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" подготовили множество развлечений – культурных, спортивных и кулинарных. Горожане смогут посетить концерты и спектакли, а также принять участие в мастер-классах под руководством французских шеф-поваров и чемпионов в зимних видах спорта.

