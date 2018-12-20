Что посмотреть на фестивале "Путешествие в Рождество" 22 и 23 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие выходные, 22 и 23 декабря, гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" ждет множество ярких культурных, спортивных и кулинарных развлечений, в том числе концерты, спектакли, мастер-классы, сноубординг с чемпионами и другие зимние забавы. Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

Зрелищные ледовые балеты создадут праздничное настроение всем любителям театра в субботу, 22 декабря. На ГУМ-катке представят красочную постановку "Щелкунчик", а в Новопушкинском сквере покажут балет "Золушка".

Театральная программа фестиваля обещает быть обширной. На Тверской площади все желающие увидят спектакли по мотивам французских сказок от артистов Happy People project. Французскую тему продолжит концерт Татьяны Колосовой и группы "Бельвиль", а также кулинарные мастер-классы по приготовлению сырных кексов-канеле в павильоне "Кухня". Французский повар Джонатан Франц покажет, какие блюда принято подавать на стол в Рождество на его родине.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Насыщенную праздничную программу подготовили и на других площадках фестиваля. 22 декабря на площади Революции пройдет показ невероятно зрелищного мюзикла "Черномор", на Городецкой улице покажут спектакли "Дед Мороз и съеденный носок" и "Сказку о царе Салтане". На Профсоюзной можно будет не только оценить постановку “Пушкинариум” театра Sosferas, но и подпевать хитам группы "Мишель". А на Ореховом бульваре тем же вечером состоится спектакль "Школа Снеговиков" от театральной студии “Мастер-шоу”.

Юных москвичей заинтересует рождественская театрализованная игра на Новом Арбате. Следуя указаниям "Волшебного компаса", участники квеста помогут жителям "Зимней страны" снять заклятие Повелителя Ледяной Тьмы, победить полярную ночь и спасти Рождество. Тех, кто сможет пройти все испытания, ждут подарки − красивые елочные игрушки.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Организаторы фестиваля подготовили для посетителей не только спектакли и мастер-классы, но и две благотворительные акции. В "Школе искусств" на площади Революции вместе с представителями благотворительного фонда по борьбе с инсультом гости нарядят елку и напишут новогодние поздравления подопечным фонда. В этот же день в "Креативной студии" у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре состоится акция фонда помощи животным: детям расскажут, как правильно ухаживать за домашними животными и как сделать их жизнь интересней.

Любителей зимних видов спорта приглашают в Зеленоград − на тренировки в "Сноуборд-парке". Все необходимое оборудование гостям выдают прямо на месте. Там же пройдет фан-встреча со звездой сноубординга Егором Сорокиным. Тех, кто увлекается керлингом ждут у дома № 21 на Новом Арбате, где состоится открытая тренировка двукратной чемпионки Европы Людмилы Прививковой.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В воскресенье, 23 декабря, гостям "Путешествия в Рождество" предложат поучаствовать в целом ряде увлекательных мастер-классов на любой вкус. На Тверской площади научат готовить французские рождественские угощения, а на Семеновской ярмарке испекут пирог с наливными липецкими яблоками. Как создать изящный расписной медальон, покажут в "Школе искусств" на площади Революции, а на площади Славы будут мастерить из текстиля сапожки для подарков по мотивам сказки "Елка".

В воскресную театральную программу войдут ледовый балет "Щелкунчик" на ГУМ-катке, шоу "Чиполлино" и "Золушка" в Новопушкинском сквере. На Ореховом бульваре гостей порадуют спектаклем "Путешествие дракона" от театра "ДаМы", а на улице Хачатуряна театр "Черный квадрат" представит постановку "Новогодние волшебники".

В этот же день в Зеленограде можно будет посетить занятие по сноуборду от серебряного призера этапа кубка Европы Павла Харитонова, а на Новом Арбате урок керлинга проведет чемпион мира в дисциплине "микст" Даниил Горячев.

Ранее сообщалось, что в новогодние дни в Москве пройдет более 400 праздничных мероприятий. С 31 декабря по 2 января эпицентром праздничных гуляний станет Тверская улица.