Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

Фото: depositphotos/vladacanon

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как правильно выбрать и использовать пиротехнические изделия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В преддверии Нового года, празднование которого сопровождается использованием фейерверков и новогодних салютов, Роспотребнадзор обращает внимание на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что пиротехнические изделия стоит покупать только в специализированных магазинах, вся продукция должна быть сертифицирована и иметь соответствующий знак качества.

Продавцы пиротехнической продукции должны быть аттестованы по безопасному обращению с таким специфическим товаром, они должны консультировать покупателей о грамотном использовании пиротехники.

На упаковке товара должна быть информация по хранению фейерверков, а также адрес и телефон производителя продукции. Кроме того, к каждому пиротехническому изделию должна быть приложена соответствующая инструкция.

В ведомстве предупреждают, что покупка пиротехнических изделий в несанкционированных точках продаж не может гарантировать о качественном товаре. При покупке фейерверком специалисты рекомендуют обратить внимание на внешний вид продукции, его оформление и на срок годности.

Специалисты также советуют не приобретать товары с видимыми повреждениями. Не следует брать фейерверки с подтеками на упаковке, с мятым или ломаным фитилем. На самой упаковке товара должна быть представлена группа изделий, к которой относится фейерверк.

Пиротехнические изделия советуют хранить в сухом месте, вдали от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вдали от обогревательных приборов. Изделия также не стоит носить в кармане и провозить в автомобиле. В холодное время года фейерверки рекомендуют хранить в теплом помещении, в противном случае фейерверки могут отсыреть.

"В случае обнаружения фактов продажи пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям безопасности, потребитель вправе обратиться с жалобой в территориальное управление Роспотребнадзора", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян также внимательнее изучать инструкции по запуску фейерверков и использованию петард в новогоднюю ночь. Он отметил, что в праздничные дни в больницы поступает множество пациентов с ожогами.

Кроме того, парламентарий призвал внимательнее выбирать новогодние елки. Они, по его словам, должны проходить сертификацию Роспотребнадзора.

