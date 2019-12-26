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Город

26 декабря, 22:28

Около 90 точек для запуска пиротехники организовано в Москве

город праздники безопасность

Фото: depositphotos/vladacanon

Почти 90 точек для запуска пиротехники доступно в Москве, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в городе есть 87 специально определенных мест, в которых можно запускать бытовые салюты и фейерверки, передает Агентство "Москва". Точки находятся достаточно далеко от жилых домов, так что они безопасны. Со списком площадок можно ознакомиться на городских порталах.

Всего в городе будет работать 118 крупных точек по продаже бытовой пиротехники. Немерюк призвал покупать ее в известных точках и прежде всего обращать внимание на наличие инструкции на русском языке, сопроводительных документов, срок годности и целостность упаковки.

Он добавил, что перед праздниками рейды по выявлению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями будут проводиться по всей Москве.

Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках города. Красочные залпы запустят в 20 парках столицы и еще на 13 площадках.

Самое красочное пиротехническое шоу ожидается в Таганском парке, где запустят 7,5 тысячи залпов. Уникальное световое шоу пройдет и в Измайловском парке, там небо озарят вспышки в виде пионов и пальмовых ветвей.

Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы

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