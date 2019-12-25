Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Красочные залпы запустят в 20 парках города и еще на 13 площадках. В новогоднюю ночь прогремит более 50 тысяч залпов. В течение пяти минут москвичи и гости столицы увидят красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни.
Самое красочное пиротехническое шоу организуют в Таганском парке, там запустят 7,5 тысячи залпов. Уникальное световое шоу пройдет и в Измайловском парке, там небо озарят вспышки в виде пионов и пальмовых ветвей.
Яркие фейерверки также пройдут в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", в Сиреневом саду, в усадьбе Воронцово, в Парке Горького и Бабушкинском парке. А также в парке 50-летия Октября, в парке Победы, в парках "Сокольники" и "Садовники", в ландшафтном парке "Митино" и других площадках.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь все площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.
В рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие смогут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. На 20 площадках пройдет рождественский квест.
Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.
Во время новогодних праздников будет работать также множество столичных театров, музеев и культурно-досуговых объектов, в которых состоится свыше 1,2 тысячи мероприятий. Елка мэра Москвы традиционно будет проходить с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе.
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