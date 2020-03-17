Москвичка пролила на себя антисептик и загорелась от газовой плиты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи ожогового центра городской клинической больницы (ГКБ) имени Иноземцева спасли жизнь 65-летней пациентке, получившей ожоги трети поверхности тела, сообщает Агентство "Москва".

Решив обработать спиртовым раствором руки перед началом готовки, москвичка слишком сильно сжала флакон и вылила на себя почти все его содержимое. Делала она это стоя у горящей газовой плиты. В результате у нее загорелась одежда и открытые участки тела.

В больнице, куда женщину оперативно доставила скорая помощь, диагностировали ожоги пламенем 2–3 степени 31% поверхности тела, а также ожоговый шок.

Отмечается, что при таких ожогах погибает более 60% пострадавших в возрасте 65–70 лет даже при лечении в специализированных центрах. Пациентку немедленно положили в отделение ожоговой реанимации.

Она прошла четыре этапа хирургического лечения, включающего иссечение пораженных участков кожи и мышц, временную пересадку медицинского заменителя кожи, трансплантацию собственной кожи. Оказанная женщине высокотехнологичная медицинская помощь позволила справиться с ситуацией. Женщину уже выписали домой.

В феврале сообщалось, что врачи больницы имени Иноземцева спасли 82-летнюю пенсионерку, которая получила сильные ожоги. Одежда женщины загорелась от газовой плиты в тот момент, когда она наклонилась, чтобы убить комара на стене. Вследствие инцидента женщина получила ожоги 2-й и 3-й степени на 12% поверхности тела.

В пресс-службе отметили, что усугубило ситуацию то, что женщина не сразу обратилась в больницу. Как только ее состояние стало ухудшаться, она вызвала бригаду скорой помощи.