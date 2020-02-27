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Происшествия

16:47

Врачи спасли пенсионерку, получившую сильный ожог от газовой плиты

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Врачи больницы имени Иноземцева в Москве спасли 82-летнюю пенсионерку, которая получила сильные ожоги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Одежда женщины загорелась от газовой плиты в тот момент, когда она наклонилась, чтобы убить комара на стене. Вследствие инцидента женщина получила ожоги 2-й и 3-й степени на 12% поверхности тела. В пресс-службе отметили, что усугубило ситуацию то, что женщина не сразу обратилась в больницу. Как только ее состояние стало ухудшаться, она вызвала бригаду скорой помощи.

"Пациентка была немедленно госпитализирована в отделение ожоговой реанимации. Как только состояние пострадавшей несколько стабилизировалось, началось этапное хирургическое лечение, которое давало единственный шанс на спасение жизни и выздоровление", – отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ГОЧСиПБ рассказали о том, что спасатели Московского авиационного центра помогли 2,5-летнему ребенку высвободить руку из табуретки.

Также московские пожарные спасли пятерых человек, вызволив их из пожара. Инцидент произошел в одной из квартир на юго-западе столицы.

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