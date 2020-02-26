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Происшествия

14:14

Спасатели городского авиацентра помогли ребенку, застрявшему в табуретке

происшествия

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Спасатели Московского авиационного центра помогли 2,5-летнему ребенку освободить руку из табуретки, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

Они отправились по срочному вызову по адресу: улица Акадмика Глушко, дом 6. Выяснилось, что у ребенка застряла рука в деревянной табуретке. Старший смены Московского авиацентра Антон Русанов отметил, что на месте уже был врач скорой помощи.

"Один сделать он ничего не мог, так как ручка малыша по локоть плотно застряла в круглом отверстии табурета. Дома находилась бабушка и еще один ребенок чуть постарше", – сказал Русанов.

Спасатели за несколько секунд смогли освободить ребенка. Они получили благодарность от бабушки малыша.

Служба спасателей Московского авиационного центра работает в Южном и Северном Бутове, Щербинке и поселении Рязановском. За год работы она спасла 20 человек и 25 раз оказала первую необходимую помощь.

Ранее стало известно, что московские власти закупят два вертолета для городского авиацентра. Транспорт нужен для аварийно-спасательных работ и тушения пожаров.

Недавно представители Московского авиацентра участвовали в эвакуации пассажира одного из автомобилей, который пострадал после крупной аварии на Варшавском шоссе.

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