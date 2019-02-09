Собянин поздравил работников гражданской авиации с праздником

Сергей Собянин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником.
"Много москвичей трудятся круглосуточно, чтобы каждый аэропорт, каждый борт, летящий по нашей необъятной стране или за границу, работали как часы. Спасибо за безопасность и комфорт", – написал он в микроблоге в Twitter.
Cотрудникам Московского авиацентра мэр выразил отдельную благодарность за оперативную помощь при пожарах и авариях, за спасение жизней. В прошлом году они доставили в больницы 526 пострадавших, отметил он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил работников гражданской авиации с праздником. Телеграмма размещена на сайте кабмина. Он пожелал работникам авиации здоровья, благополучия и всего самого доброго.
По словам премьер-министра, авиатранспорт способствует росту экономики страны и укреплению межрегиональных связей. Он подчеркнул, что профессия авиатора считается одной из самых престижных и ответственных.
Многие работники авиации встречают этот день на работе, заботясь о безопасности и комфорте пассажиров. "Вы всегда в пути, а ваша работа не прекращается ни на минуту", – отметил Медведев.
Кроме того, он напомнил о важности традиций отрасли. Премьер-министр заявил, что ее ветераны передают знания и опыт молодому поколению. "Пусть ваша преданность делу всегда служит для них примером", – заключил он.
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