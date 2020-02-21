Пять человек спасли из пожара в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Огонь охватил квартиру пятиэтажки на юго-западе столицы. Сообщение о пожаре на Ленинском проспекте поступило в пятницу утром, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что в доме 85 по указанному адресу загорелась квартира на втором этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасли пять человек", – сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать. По некоторым данным, в квартире произошел хлопок, в результате чего оказались выбиты стекла. В настоящее время выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее трех человек спасли во время пожара в многоэтажке на севере Москвы. Возгорание началось в доме на улице Хачатуряна в столичном районе Отрадное. Из здания также были эвакуированы 10 человек, никто не пострадал.