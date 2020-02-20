Пожар произошел в жилом доме под Екатеринбургом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Возгорание случилось в двухэтажном жилом доме в Сысерти под Екатеринбургом. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на МЧС РФ.

Известно, что пожар произошел на улице Орджоникидзе в доме номер 15.

"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения по задымленным лестничным маршам эвакуировали 12 человек", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Кроме того, огонь повредил стены подъезда, а также задел имущество в одной из квартир на втором этаже. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

"На осмотре медиков находятся три человека", – добавили в пресс-службе.

Ранее пожар произошел в жилой многоэтажке во Внукове. Сотрудникам МЧС удалось спасти из здания восемь человек.