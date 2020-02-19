Пожар произошел в жилой многоэтажке во Внукове

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возгорание случилось в жилом доме в столичном районе Внуково. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар произошел на Большой Внуковской улице в доме 15.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе тушения пожара на шестом этаже в приквартирном холле, были спасены два человека с горящего этажа и шесть с вышерасположенных этажей (один из них ребенок)", – сообщили в МЧС.

Там отметили, что к настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Накануне огонь охватил многоэтажный жилой дом в Отрадном. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось спасти троих человек. В результате происшествия никто не пострадал.