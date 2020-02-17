Снаряд времен ВОВ нашли на стройке в Хорошёво-Мнёвниках

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На северо-западе столицы строители нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана в районе Хорошёво-Мнёвники.

"На стройке по адресу улица Народного Ополчения, дом 10, рабочие обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время специалисты проводят проверку. Место обнаружения боеприпаса оцепили, туда направлены городские экстренные службы.

Ранее снаряд времен войны нашли на Казанском вокзале. Боеприпас обнаружили в зоне таможенного контроля на почтамте, он находился в одной из посылок.