Мину и артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Подмосковье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Взрывотехники уничтожили найденные в Подмосковье минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Олега Совенкова.

Начальник отряда сообщил, что минометную мину в лесополосе обнаружили жители Волоколамского округа города. Артиллерийский снаряд находился в поселке Брикет Рузского городского округа.

Боеприпасы были уничтожены сотрудниками отряда на безопасном расстоянии от жилых домов, пояснил Совенков. До приезда специалистов на территориях обнаружения снарядов дежурили сотрудники ОМВД.

Ранее крупный склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны был обнаружен в квартире жилого дома на улице Гончарова. В квартире никто не проживал, поэтому угрозы для жильцов склад не представлял.

В декабре прошлого года снаряд времен ВОВ был найден в районе Хорошёво-Мнёвники. Опасная находка была обнаружена у жилого дома по улице Народного Ополчения.

