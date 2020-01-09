Склад с боеприпасами обнаружен в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупный склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны обнаружен в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что боеприпасы обнаружены в квартире на улице Гончарова. Отмечается, что по данному адресу никто не проживает, угрозы для жильцов склад не представляет. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

В декабре снаряд времен ВОВ был найден в районе Хорошёво-Мнёвники. Опасная находка была обнаружена у жилого дома по улице Народного Ополчения.

Месяцем ранее ручная граната была найдена во дворе дома на северо-западе столицы. Саперы прибыли в район Щукино, чтобы обезвредить найденный предмет.

