Во дворе дома на северо-западе столицы нашли ручную гранату

Москва 24/Антон Великжанин

В районе Щукино на северо-западе столицы нашли ручную гранату, сообщает Агентство "Москва".

Предмет обнаружили во дворе на улице Максимова, доме 16. К месту происшествия прибыли саперы. В целях безопасности район оцепили, а улицу Максимова перекрыли для движения.

Ранее сообщалось, что взрывотехники обнаружили и обезвредили 17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в лесу поселка Дорохово. Боеприпасы нашли 8 ноября в Рузском городском округе. Их обезвредили работники поисково-спасательного отряда № 22 ГКУ МО "Мособлпожспас". Всего было обнаружено 10 минометных мин, четыре ручных гранаты РГД-33, два артиллерийских снаряда и один снаряд калибром 76 миллиметров.

В конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Гранату нашли в сточной трубе дети, игравшие на улице.

Специалисты призывают горожан при обнаружении боеприпаса не трогать его. Следует незамедлительно сообщить экстренным службам о находке по телефону 112. Также до момента прибытия специалистов необходимо изолировать доступ посторонних лиц к опасному объекту.

