Снаряд времен ВОВ нашли у дома на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

Опасная находка была найдена на северо-западе столицы в районе Хорошёво-Мнёвники. Ее обнаружили у жилого дома по улице Народного Ополчения.

Известно, что на место происшествия были направлены городские службы. В настоящее время проводится проверка. Информации о ликвидации объекта пока нет.

Ранее ручная граната была найдена во дворе дома на северо-западе столицы. Саперы прибыли в район Щукино, чтобы обезвредить найденный предмет.