Мину времен войны обезвредили на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На юго-востоке Москвы была обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны, сообщат РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Известно, что снаряд был найден в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино вблизи улицы Юных Ленинцев.

На место находки прибыли саперы. Они вывезли мину на подмосковный полигон и там ее обезвредили.

Ранее минометную мину времен ВОВ обнаружили около ТЦ в Москве. Опасную находку обнаружили в Зеленоградском административном округе. Известно, что на место были вызваны кинологи.