Авиабомбу времен Второй мировой войны нашли в Петропавловске-Камчатском

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Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили строители в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.

По его словам, рабочие нашли снаряд во время проведения земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера. После этого на место выдвинулось дежурное подразделение саперов.

"Специалисты осмотрели ее (бомбу – Прим.ред.) и идентифицировали как авиационную бомбу типа ФАБ-100 без взрывателя", – рассказал Воскресенский.

Саперы отметили удовлетворительное состояние снаряда. Было решено доставить его на полигон для дальнейшего уничтожения.

"Авиабомбу погрузили в специальный контейнер и со всеми мерами предосторожности доставили на полигон", – подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что позднее специалисты уничтожили снаряд методом подрыва.

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