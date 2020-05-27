Снаряд времен ВОВ обнаружили в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: Москва 24/Антон Великжан

В столичном природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

"На место прибыл расчет центра "Лидер", который идентифицировал находку как снаряд. Его изъяли для дальнейшей утилизации", – сказали в МЧС.

Ранее взрывотехники обезвредили три минометные мины времен Великой Отечественной войны в Солнечногорске. Снаряды были уничтожены работниками специального поисково-спасательного отряда № 22. Их нашли рядом с деревней Терехово.

До этого мину времен войны обезвредили на юго-востоке Москвы. Снаряд был найден в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино вблизи улицы Юных Ленинцев. Саперы вывезли мину на подмосковный полигон и там ее обезвредили.

