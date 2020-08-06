Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли на северо-западе Москвы

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Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили при прокладке канализации на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

Инцидент произошел возле дома № 6 на улице Мнёвники. Вывести боеприпас на утилизацию планируется утром в пятницу, 7 августа.

Ранее снаряд времен ВОВ нашли на территории садового товарищества "Лесной" в ТиНАО. Опасный предмет вывезли в безопасное место для утилизации.

В мае снаряд времен ВОВ обнаружили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". В том же месяце мину военного периода обезвредили в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино.