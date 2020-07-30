Снаряд времен ВОВ обнаружили в лесу в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на территории садового товарищества в лесу в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Снаряд был найден на территории СНТ "Лесной". В ближайшее время опасный предмет вывезут в безопасное место для утилизации.

Ранее предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны, нашли на территории промышленной зоны на востоке Москвы. Снаряд обнаружили во время ремонтных работ.

В мае снаряд времен ВОВ обнаружили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". В том же месяце мину военного периода обезвредили на юго-востоке столицы в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино.

