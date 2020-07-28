В промзоне на востоке Москвы нашли мину времен войны

20:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны, нашли на территории промышленной зоны на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
"На территории промзоны по адресу улица Кусковская, дом 12, при проведении ремонтных работ найден предмет, похожий на мину времен войны", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.
Место находки на данный момент оцеплено. На место выехали кинологи, которые определят характер предмета.
Ранее в мае снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Снаряд впоследствии изъяли для дальнейшей утилизации.
В том же месяце мину военного периода обезвредили на юго-востоке столицы в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино. Специалисты подтвердили, что это был минометный снаряд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: