В промзоне на востоке Москвы нашли мину времен войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны, нашли на территории промышленной зоны на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"На территории промзоны по адресу улица Кусковская, дом 12, при проведении ремонтных работ найден предмет, похожий на мину времен войны", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.

Место находки на данный момент оцеплено. На место выехали кинологи, которые определят характер предмета.

Ранее в мае снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Снаряд впоследствии изъяли для дальнейшей утилизации.

В том же месяце мину военного периода обезвредили на юго-востоке столицы в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино. Специалисты подтвердили, что это был минометный снаряд.