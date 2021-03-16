В ГД подготовили законопроект о внесудебной блокировке ложных сообщений о минировании

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила законопроект о внесудебной блокировке в Сети ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Сегодня мы комиссией будем вносить инициативу, касающуюся блокировки. Внесудебная оперативная блокировка всей этой информации о ложном минировании. Это делается через прокуратуру, как известно", – передает ТАСС слова Пискарева.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении в России внесудебного механизма блокировки интернет-ресурсов, распространяющих информацию, которая содержит ложные обвинения в совершении преступлений.

Основанием для блокировки страницы в Сети, согласно проекту, сможет стать заявление гражданина в прокуратуру с приложением документов, подтверждающих недостоверность размещенной информации. Эти материалы в течение 10 дней изучит региональная прокуратура, после чего вынесет заключение, обоснованность которого проконтролирует генпрокурор. После проведения всех проверок прокуратура обратится в Роскомнадзор с требованием удалить недостоверные данные.