Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Штрафы за их распространение составят до 1,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Документ запрещает распространение фейков в СМИ и интернете, если они могут навредить жизни, здоровью и имуществу граждан. Если любое сетевое издание опубликует такие сведения, генпрокурор или его замы вправе потребовать от Роскомнадзора ограничить доступ к ресурсу.
После этого редакцию обяжут удалить фейк. Если владельцы сайта проигнорируют требования, их оштрафуют. Для граждан размер штрафов составит от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей.
Юрлицам придется заплатить от 200 до 500 тысяч рублей. Если фейки приведут к последствиям – беспорядкам или гибели людей, штрафы увеличат в несколько раз.
Ранее СПЧ обратился к Путину с просьбой отправить на доработку законы о фейковых новостях и оскорблении государственных символов. В экспертном заключении, в частности, говорится о возможности внесудебной блокировки независимо от наличия умысла.
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