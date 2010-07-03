СПЧ просит Путина отклонить два новых закона

СПЧ обратился к Владимиру Путину с просьбой отправить на доработку законы о фейковых новостях и оскорблении государственных символов.
"Мы направили уже президенту наше экспертное заключение – отклонить и отправить на доработку", – цитирует "Интерфакс" главу Совета при президенте РФ по правам человека Михаила Федотова.
Экспертное заключение опубликовано на сайте СПЧ. В документе, в частности, говорится о возможности внесудебной блокировки независимо от наличия умысла.
"В данном случае налицо не просто несогласованность юридических формулировок, но подразумеваемая презумпция наличия у контрольно-надзорных государственных органов – Роскомнадзора и прокуратуры – знания абсолютной истины", – заявили в СПЧ.
Правозащитники отмечают, что штрафы для многих СМИ будут "равносильны разорению".
13 марта Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей. За это решение проголосовали 149 сенаторов, против оказались трое, столько же сенаторов воздержались.
Законом запрещается распространение фейков в СМИ и интернете, если они могут навредить жизни, здоровью и имуществу граждан. Для граждан размер штрафов составит от 30 до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей. При этом юрлицам придется заплатить от 200 до 500 тысяч рублей. Если фейки приведут к последствиям – беспорядкам или гибели людей, штрафы увеличивают в несколько раз.
Отмечается, что за критику представителей власти наказывать будут, только если она будет выражена в нецензурной форме. Также закон не затронет репортажи СМИ с мест ЧП и публикации комментариев очевидцев.
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