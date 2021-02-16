В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов за распространение клеветы

18:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуму внесен законопроект о введении в России внесудебного механизма блокировки интернет-ресурсов, распространяющих информацию, которая содержит ложные обвинения в совершении преступлений. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"), председатель комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и член комитета по регламенту Андрей Альшевских ("Единая Россия").
"Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления", – говорится в пояснительной записке.
Основанием для блокировки страницы в Сети, согласно проекту, сможет стать заявление гражданина в прокуратуру с приложением документов, подтверждающих недостоверность размещенной информации. Эти материалы в течение 10 дней изучит региональная прокуратура, после чего вынесет заключение, обоснованность которого проконтролирует генпрокурор. После проведения всех проверок прокуратура обратится в Роскомнадзор с требованием удалить недостоверные данные.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес законопроект об уголовной ответственности за клевету в Сети. В нем предлагаются устранение пробела в правовом регулировании и дополнение УК РФ положением, которое устанавливает уголовную ответственность за клевету, переданную посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
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