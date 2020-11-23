В Госдуму внесли закон об увеличении штрафов за неповиновение полиции на митингах

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Законопроект об увеличении штрафов за неповиновение требованиям сотрудникам правоохранительных органов внесен в Госдуму. С инициативой выступил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин, сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей", – говорится в документе.

В качестве альтернативы штрафу парламентарии предлагают наказание в виде обязательных работ в зависимости от имущественного положения нарушителя.

По нынешнему законодательству санкция, предусмотренная статьей 19.3 КоАП составляет от 500 до 1 тысячи рублей. По мнению авторов законопроекта, нынешний размер штрафа "не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям и не обеспечивает превентивную функцию законодательства об административных правонарушениях".

Кроме того, в документе отмечается, что мягкость существующих санкций влечет игнорирование законных требований сотрудников правоохранительных органов, что "подрывает основы управления в государстве".

Правительство РФ в своем отзыве на инициативу объявило о ее поддержке с условием последующей доработки.

Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий административные штрафы за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий.

Кроме того, Вяткин предложил признавать публичным мероприятием поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. По его словам, граждане иногда прикрываются законом для проведения фактически массовых акций.