На массовых акциях в Минске задержали более 200 человек

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Правоохранители в Минске задержали более 200 граждан за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", – заявила пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, на данный момент массовые акции в столице Белоруссии завершены. Сторонники оппозиции расходятся, силовики покидают город.

Беспорядки в республике начались после объявления результатов президентских выборов, на которых с результатом 80,1% голосов победил Лукашенко. В ноябре его противница, Светлана Тихановская, заявила о намерении создать в стране "Народный трибунал".

