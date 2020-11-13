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В мире

13 ноября, 21:53

Тихановская сообщила о намерении создать "Народный трибунал"

за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Dmitrijs Sulzics

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что намерена создать в республике "Народный трибунал".

Она назвала Александра Лукашенко и его пособников террористической организацией, которая обязана ответить за свои преступления.

"Мы справимся без государственной судебной системы, если она не работает. Все, кто цинично нарушает закон, должны ответить", – приводит ее слова ТАСС.

В рамках плана по созданию "Народного трибунала" Тихановская призвала нейтрализовать идеологов и пособников режима, а также собирать и проверять доказательства преступлений, совершаемых в стране.

"На платформе "Голос" мы проведем процесс народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений", – добавила она.

Ранее Тихановская поставила ультиматум Александру Лукашенко. В своем заявлении она потребовала отставки главы государства, остановки насилия на улицах, а также освобождения политзаключенных. В противном случае она пообещала общенациональную забастовку.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. После этого в стране начались протесты.

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