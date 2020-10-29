01:37
Фото: Стрингер/ТАСС
Свыше 650 дел возбуждено в Белоруссии в связи с протестами. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед.
Он пояснил, что в начале октября по фактам преступлений было открыто порядка 400 уголовных дел.
"Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идет о 657 уголовных делах", – сообщил Швед.
Как отметил генпрокурор, правоохранительная система полностью перестроилась под происходящие события. Швед пообещал, что по всем фактам правонарушений будет дана правовая оценка. На данном этапе порядка 200 человек признаны обвиняемыми, около 70 дел переданы в суды.
"Идет война, которая в последние несколько недель приобрела радикальные формы, крайне радикальные", – подчеркнул Швед.
Как пишет ТАСС, генпрокурор также сообщил о намерении переквалифицировать часть недавних преступлений на терроризм.
"Решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями", – подтвердил Швед.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После этого в Белоруссии начались акции протеста. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до сих пор, а 26 октября один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко уйти с поста главы государства.
Позднее президент Белоруссии сообщил, кто финансирует бастующих на заводах. Глава государства отмечал, что большинство сотрудников хотят продолжить работать
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Белоруссии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: