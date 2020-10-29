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Свыше 650 дел возбуждено в Белоруссии в связи с протестами. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

Он пояснил, что в начале октября по фактам преступлений было открыто порядка 400 уголовных дел.

"Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идет о 657 уголовных делах", – сообщил Швед.

Как отметил генпрокурор, правоохранительная система полностью перестроилась под происходящие события. Швед пообещал, что по всем фактам правонарушений будет дана правовая оценка. На данном этапе порядка 200 человек признаны обвиняемыми, около 70 дел переданы в суды.

"Идет война, которая в последние несколько недель приобрела радикальные формы, крайне радикальные", – подчеркнул Швед.

Как пишет ТАСС, генпрокурор также сообщил о намерении переквалифицировать часть недавних преступлений на терроризм.

"Решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями", – подтвердил Швед.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После этого в Белоруссии начались акции протеста. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до сих пор, а 26 октября один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко уйти с поста главы государства.

Позднее президент Белоруссии сообщил, кто финансирует бастующих на заводах. Глава государства отмечал, что большинство сотрудников хотят продолжить работать