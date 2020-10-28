Лукашенко сообщил, кто финансирует бастующих на заводах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большинство сотрудников заводов хотят продолжить работать. При этом существует группа, которая больше других заинтересована в продолжении забастовки.

"Эти 10–12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы", – передает слова Лукашенко РИА Новости.

Президент добавил, что деньги на счета "проплаченных" рабочих поступают как по закрытым, так и по открытым каналам. При этом в Белоруссии еще до конца не выявили все подобные каналы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После этого в Белоруссии начались акции протеста. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до сих пор, а 26 октября один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко уйти с поста главы государства.