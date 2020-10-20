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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", – заявил Лукашенко.

Ранее начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков заявил, что против протестующих может быть применено огнестрельное оружие в случае их нападения на правоохранительные органы.

Митинги на улицах Белоруссии продолжаются со дня выборов президента страны, 9 августа. Демонстранты не согласны с итогами прошедших выборов и считают их недействительными. Согласно результатам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,12%.

Европейский Союз также не признает результаты голосования. Саммит интеграционного образования принял решение о введении санкций против Белоруссии. В черный список попали около 40 представителей властей РБ. Белоруссия также ввела ответные санкции против ЕС.

