Лукашенко назвал протестующих продажными "мордоворотами"

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Протестующими "мордоворотами" назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко тех, кто принимает участие в митингах, добавив, что им за это платят деньги. Заявление белорусский лидер сделал во время посещения консервного завода в Толочинском районе, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что "мордовороты" тратят полученные деньги в ресторанах.

"Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5–6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить", – высказался глава республики.

Митинги на улицах Белоруссии продолжаются со дня выборов президента страны, 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко.

Протестные акции длятся уже более двух месяцев. В первые дни протесты подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позднее МВД Белоруссии допустило использование боевого оружия против демонстрантов в случае необходимости.

Евросоюз принял решение ввести санкции против Белоруссии. Республика в ответ с 2 октября ввела ответные ограничения против ЕС.

При этом совет Европейского союза также согласовал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.

