Лукашенко встретился с членами оппозиции в СИЗО

00:42
Фото: Telegram-канал "Пул первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными представителями оппозиции.
Как сообщил Telegram-канал "Пул первого", глава республики обсудил с оппозиционерами вопросы Конституции.
Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Отмечается, что содержание разговора "общим решением" оставили в тайне".
"Страна живет под лозунгом "Даешь диалог". <...> Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что конституцию на улице не напишешь", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что смотрит на ситуацию в стране "шире" и пытается убедить в этом сторонников оппозиции и общество в целом.
Н встрече присутствовали бывший председатель правления Белгазпромбанка, выдвигавшийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард.
Также на опубликованном фото фигурирует Юрий Воскресенский, активист штаба Бабарико, а также член президиума Координационного совета Лилия Власова.
Кроме того, в изоляторе находился Дмитрий Рабцевич, директор IT-компании Pandadoc, которая поддержала оппозицию, и Илья Салей, адвокат арестованной активистки Марии Колесниковой.
Ранее Лукашенко рассказал, что экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская выжила благодаря тому, что ее вовремя вывезли в Литву. Он также заявил, что выдал ей 15 тысяч долларов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: