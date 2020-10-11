Лукашенко встретился с членами оппозиции в СИЗО

Фото: Telegram-канал "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными представителями оппозиции.

Как сообщил Telegram-канал "Пул первого", глава республики обсудил с оппозиционерами вопросы Конституции.

Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Отмечается, что содержание разговора "общим решением" оставили в тайне".

"Страна живет под лозунгом "Даешь диалог". <...> Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что конституцию на улице не напишешь", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что смотрит на ситуацию в стране "шире" и пытается убедить в этом сторонников оппозиции и общество в целом.

Н встрече присутствовали бывший председатель правления Белгазпромбанка, выдвигавшийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард.

Также на опубликованном фото фигурирует Юрий Воскресенский, активист штаба Бабарико, а также член президиума Координационного совета Лилия Власова.

Кроме того, в изоляторе находился Дмитрий Рабцевич, директор IT-компании Pandadoc, которая поддержала оппозицию, и Илья Салей, адвокат арестованной активистки Марии Колесниковой.

Ранее Лукашенко рассказал, что экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская выжила благодаря тому, что ее вовремя вывезли в Литву. Он также заявил, что выдал ей 15 тысяч долларов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.