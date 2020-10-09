Лукашенко рассказал, как помог Тихановской уехать в Литву

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как помог лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской выехать в Литву, сообщает "Sputnik Беларусь".

Он отметил, что она попросилась на прием к главе МВД Юрию Караеву после выборов. По словам Лукашенко, тогда Тихановская изъявила желание покинуть Белоруссию, поскольку "будет беда".

"Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что также передал ей 15 тысяч долларов, взятых с государственного предприятия. По словам Лукашенко, это было сделано, поскольку у Тихановской не было денег на проживание.

"Большое спасибо вам", – плакала на шее. Вывезли", – сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что после этого он поручил белорусскому посольству в Литве помочь с переездом. Однако после выезда Тихановской ее взяли под контроль спецслужбы страны, заявил Лукашенко.

Ранее Тихановская появилась в базе разыскиваемых МВД РФ. Также она была объявлена в розыск в Белоруссии. В российском ведомстве пояснили, что она появилась в базе в связи с межгосударственным соглашением между министерствами РФ и РБ об обмене информацией.