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Политика

15:33

Совет ЕС введет санкции против Лукашенко, если в стране не улучшится ситуация

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM GUCHEK/BELTA POOL

Совет Европейского Союза согласовал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление органа интеграционного объединения.

Санкции также могут распространить и на институты власти и лично высокопоставленных чиновников страны. ЕС потребовал от Лукашенко прекращения полицейского противодействия протестам, а также освобождения задержанных и начала диалога с протестующими.

Сообщается, что объединение планирует осуществить дополнительную финансовую поддержку протестному движению в Белоруссии. Кроме того, в ЕС рассматривают возможность сокращения двустороннего сотрудничества с действующими властями РБ.

"В этом контексте ЕС незамедлительно выделит дополнительные ресурсы для жертв полицейского насилия, организаций гражданского общества и независимых СМИ", – исходит из текста документа.

Ранее Лукашенко провел встречу с задержанными представителями оппозиции в СИЗО. Содержание разговора не было разглашено. Известно, что президент страны и оппозиционеры обсуждали вопросы Конституции.

В Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались в связи с проведением 9 августа президентских выборов. Согласно их результатам, победу одержал Лукашенко, получивший 80,1% голосов.

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