Лукашенко заявил о риске начала гражданской войны в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране потенциально может развиться гражданская война. Об этом сообщает РИА Новости.

"Начался процесс радикализации, это уже все отметили, и эти [минские] дворы становятся – уже стали – местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает, начинаются потасовки, драки", – заявил глава республики.

По словам Лукашенко, именно в этих напряженных точках вероятна дальнейшая эскалация конфликта, вплоть до гражданской войны.

На минувшей неделе в ходе драки во дворе между улицами Червякова и Сморговским трактом в Минске серьезно пострадал протестующий по имени Роман Бондаренко. 31-летний мужчина позже скончался в больнице, после чего президент Белоруссии заявил, что дело будет объективно расследовано.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста.

