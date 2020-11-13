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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии преемника для передачи власти. По его словам, главу государства будет выбирать народ.

"Никакого транзита власти! Я поклялся и пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Ранее белорусский лидер гарантировал проведение новых выборов в стране, когда народом республики будет принято соответствующее решение. Президент обратил внимание на политику двойных стандартов со стороны Запада. Он отметил, что даже в парламенте Германии озаботились ситуацией в Белоруссии. В связи с этим Лукашенко призвал Европу не вмешиваться в дела республики и больше уделять внимание своим внутренним делам.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста.