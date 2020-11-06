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Политика

17:44

ЕС ввел санкции против Лукашенко

политика за рубежом

Фото: ТАСС/БелТА

Европейский союз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в черный список внесли еще 14 чиновников страны. В перечне фигурирует сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко.

Сообщается, что тем, кто вошел в санкционный список, запретят поездки в страны Евросоюза. Кроме того, их активы на территории интеграционного объединения будут заморожены.

Введение санкций связано с тем, что ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии, которые происходили внутри страны до и после президентских выборов.

Ранее Лукашенко предупредил, что в отношении участников беспорядков силовики будут действовать решительно. Он отметил, что некоторые протестующие ведут себя слишком агрессивно, пытаясь дестабилизировать инфраструктуру государства.

Люди вышли на улицы после выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. Протестные акции продолжаются в стране уже более двух месяцев.

МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных на акциях протеста

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