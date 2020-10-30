Лукашенко заявил, что у РФ и Белоруссии нет друзей, кроме друг друга

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренности с Владимиром Путиным быть надежной опорой друг другу. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь.

"Мы с президентом России… жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас – у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко – других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло", – высказался белорусский лидер.

Он отметил, что у России и Белоруссии особый характер отношений. Народы двух стран, по его мнению, имеют много общего.

"Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня. Вот вся политика. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многовекторность", – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, президент республики объявил, что стране удалось показать странам Запада свою самодостаточность, добавив, что никому не позволит косо смотреть в сторону Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что даже после ухода с поста главы государства будет готов помогать будущему президенту и послужить государству и народу. Также он предупредил, что силовики будут действовать решительно по отношению к участникам беспорядков.

Люди вышли на улицы после выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестные акции продолжаются в стране уже более двух месяцев.

